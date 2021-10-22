В США прошли неудачные испытания гиперзвукового оружия – Reuters

В США прошли неудачные испытания ракеты-носителя с гиперзвуковым оружием, сообщает Reuters.

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По словам информированных источников, в четверг, 21 октября, во время испытаний ракета-носитель с гиперзвуковым оружием вышла из строя.

Днем ранее Пентагон сообщал об успешном испытании гиперзвукового оружия, которое "продемонстрировало передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации".

Гиперзвуковые аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы и двигаются к цели со скоростью около 6200 км/ч, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар.

Пекин опроверг эту информацию. В КНР настаивают, что это было обычное испытание космического корабля.

Как пишет npr, новое оружие Китая будет иметь большое значение, поскольку оно может атаковать США с неожиданного направления – например, с Южного полюса. Противоракетная оборона и радары США направлены на Северный полюс, стандартный маршрут межконтинентальных баллистических ракет, поэтому страна будет уязвима для удара с противоположного направления.

Денис Юдин

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