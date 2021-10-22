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В США прошли неудачные испытания гиперзвукового оружия – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 06:36
В США прошли неудачные испытания гиперзвукового оружия – Reuters - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

В США прошли неудачные испытания ракеты-носителя с гиперзвуковым оружием, сообщает Reuters.

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По словам информированных источников, в четверг, 21 октября, во время испытаний ракета-носитель с гиперзвуковым оружием вышла из строя.

Днем ранее Пентагон сообщал об успешном испытании гиперзвукового оружия, которое "продемонстрировало передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации".

Гиперзвуковые аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы и двигаются к цели со скоростью около 6200 км/ч, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

  • 17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар.
  • Пекин опроверг эту информацию. В КНР настаивают, что это было обычное испытание космического корабля.
  • Как пишет npr, новое оружие Китая будет иметь большое значение, поскольку оно может атаковать США с неожиданного направления – например, с Южного полюса. Противоракетная оборона и радары США направлены на Северный полюс, стандартный маршрут межконтинентальных баллистических ракет, поэтому страна будет уязвима для удара с противоположного направления.
Денис Юдин
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пентагон гиперзвуковое оружие испытания
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