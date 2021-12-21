В США разрешили лечить ВИЧ новой инъекцией

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 20 декабря одобрило использование инъекционного препарата Apretude для снижения риска инфицирования ВИЧ. Он станет решающим в борьбе с эпидемией ВИЧ в стране, сообщают в пресс-службе учреждения.

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Apretude могут назначать подросткам и взрослым, которые весят не менее 35 кг и могут инфицироваться ВИЧ посредством полового контакта. Первые две инъекции вводят с интервалом в месяц, затем – каждые два месяца.

Этот препарат является еще одной доконтактной профилактикой ВИЧ (PrEP). Ранее PrEP был доступен только в форме таблеток Truvada и Descovy.

Врачи провели клинические исследования и обнаружили, что инъекции Apretude лучше защищают от инфицирования, чем пероральный препарат Truvada, отмечает FDA.

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Первое исследование, в котором участвовали ВИЧ-отрицательные цисгрендерные мужчины и трансгендерные женщины, показало, что риск заболевания на 69% ниже. Второе, в котором участвовали цисгендерные женщины – на 90%.

Также исследования показали, Apretude с большей вероятностью, чем Truvada, вызывает побочные эффекты, такие как реакции в месте инъекции, головные боли, усталость, боли в спине, миалгии и сыпь.

Из-за риска развития устойчивых к лекарству вариантов ВИЧ, FDA рекомендует назначать инъекции только тем, кто непосредственно перед началом приема препарата имеет отрицательный тест на ВИЧ.

СПРАВКА. Доконтактная профилактика (PrEP) – это прием антиретровирусных препаратов для снижения риска инфицирования ВИЧ. По критериям ВОЗ PrEP имеет сильный уровень рекомендации и высокое качество доказательств. В Украине доконтактную профилактику Доконтактная профилактика (PrEP) – это прием антиретровирусных препаратов для снижения риска инфицирования ВИЧ. По критериям ВОЗ PrEP имеет сильный уровень рекомендации и высокое качество доказательств. В Украине доконтактную профилактику можно получить в кабинетах доверия, СПИД-центрах или партнерских организаций.

FDA позволило в марте 2021 года генетически модифицировать клетки-киллеры против рака.

В апреле 2021 года США одобрили использование препарата "Келбри" для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Марина Тищенко

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