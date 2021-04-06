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США разрешили лечить синдром дефицита внимания и гиперактивности детей "новым" препаратом

06.04.2021, 13:48
США разрешили лечить синдром дефицита внимания и гиперактивности детей
Иллюстративное фото: pixabay.com

В США одобрили первое за более чем десятилетие "новое" лекарство для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщили в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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Разработанный американской компанией Supernus Pharmaceuticals препарат "Келбри" (действующее вещество – вилоксазин) предназначен для лечения детей от 6 до 17 лет. Форма выпуска – капсулы для ежедневного приема перорально.

Создатели уточняют, что это не психостимулятор или жестко контролируемый препарат, потому "им сложнее злоупотребить", чем некоторыми ранними лекарствами от СДВГ на основе амфетамина или метилфенидата.

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В финансируемом Supernus клиническом испытании на поздней фазе 477 детей 6-11 лет принимали препарат 1,5 месяца. Проявления синдрома у них уменьшились примерно на 50% по сравнению с контрольной группой. Лекарство уменьшало симптомы у части добровольцев уже спустя неделю приема. Среди общих побочных эффектов – сонливость, вялость, снижение аппетита, тошнота и головная боль.

СПРАВКА. СДВГ – стойкое неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте: наблюдается снижение концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. У взрослых возможны снижение интеллекта и трудности с восприятием информации. Поражает ~6 млн детей и подростков в США.

"Келбри" также содержит предупреждение о возможности появления в менее чем 1% случаев "суицидальных мыслей и поведения". Будущая цена препарата в аптеках не называется.

Вилоксазин, селективный ингибитор обратного захвата норадреналина, несколько десятилетий продавался в Европе как антидепрессант, но в США одобрения ранее не получал.

Евгений Пилипенко
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медицина лекарство препарат fda терапия келбри вилоксазин СДВГ
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