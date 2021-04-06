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Опровержение. Риск заболеть COVID-19 никак не зависит от группы крови – ученые

06.04.2021, 11:33
Опровержение. Риск заболеть COVID-19 никак не зависит от группы крови – ученые - Фото
Иллюстрация: depositphotos.com

Риск заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 и заболеть тяжелой формой COVID-19 никак не зависит от группы крови. К такому выводу после анализа объемной базы данных пришли ученые Центра безопасности здоровья им. Хопкинса в США, исследование опубликовано в JAMA.

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Ранее некоторые отчеты предполагали, что люди со II группой крови (А) якобы более восприимчивы к COVID-19, а с первой (О) – менее, но четких сведений на этот счет было мало.

В исследовании (с поправкой на возраст, пол и резус-фактор) проанализировали данные 107 796 человек (средний возраст 42 года; 76,9% женщин).

Они с 3 марта по 2 ноября 2020 года сдавали ПЦР-тесты в сети из 24 больниц и 215 клиник Intermountain Healthcare в штатах Юта, Айдахо и Невада. У 11 468 пациентов был положительный результат на коронавирус.

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Выяснилось, что группа крови "не была связана с восприимчивостью или тяжестью заболевания, включая вирус-положительность, госпитализацию или поступление в реанимацию".

Точно так же типы B и AB (III и IV группы) не связаны с худшими результатами, чем тип O (I группа), подчеркнули авторы анализа.

"Я всегда говорил, что вся эта история с группами крови – много шума из ничего", – заявил MedicalХpress д-р Аарон Глатт, эпидемиолог больницы в Оушенсайде при медкомплексе Маунт-Синай, и добавил: корреляция – это не то же самое, что причинно-следственная связь.

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Евгений Пилипенко
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