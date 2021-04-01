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О реальной статистике пандемии: 4 из 5 британцев с ковид-симптомами не делают тест

01.04.2021, 14:20
О реальной статистике пандемии: 4 из 5 британцев с ковид-симптомами не делают тест - Фото
Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)

Лишь 18% британцев с симптомами, соответствующими COVID-19, делали тест на подтверждение коронавирусной болезни. Об этом пишут в The BMJ лондонские исследователи.

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Опрос проводился с 2 марта 2020 года по 27 января 2021-го, в общей сложности было получено 74 697 ответов от 53 880 британцев.

В последней волне сбора данных (25-27 января) тест при наличии симптомов прошли уже 22%.

Данные также говорят о том, что лишь половина участников исследования могла определить основные симптомы COVID-19 (кашель, высокую температуру и потерю вкуса и/или обоняния).

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Какой процент украинцев с симптомами COVID-19 идет делать тест, и какой процент заболевших не попадает в официальную статистику, неизвестно.

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Евгений Пилипенко
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