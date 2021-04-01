О реальной статистике пандемии: 4 из 5 британцев с ковид-симптомами не делают тест
Лишь 18% британцев с симптомами, соответствующими COVID-19, делали тест на подтверждение коронавирусной болезни. Об этом пишут в The BMJ лондонские исследователи.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Опрос проводился с 2 марта 2020 года по 27 января 2021-го, в общей сложности было получено 74 697 ответов от 53 880 британцев.
В последней волне сбора данных (25-27 января) тест при наличии симптомов прошли уже 22%.
Данные также говорят о том, что лишь половина участников исследования могла определить основные симптомы COVID-19 (кашель, высокую температуру и потерю вкуса и/или обоняния).
Читайте колонку: Глупость массовой антивакцинации дорого нам обойдется. Хотите жить в гетто – так держать
Какой процент украинцев с симптомами COVID-19 идет делать тест, и какой процент заболевших не попадает в официальную статистику, неизвестно.
- В Украине второй день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19.
- Украина до конца июня получит миллион доз вакцины Pfizer-BioNTech, обещают в Минздраве.
- Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.
Читайте также: Сколько бессимптомных зараженных коронавирусом и как это зависит от возраста: исследование
Комментарии