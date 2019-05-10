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10.05.2019, 12:54

В США россиянка выдавала cебя за богатую наследницу: ее посадили

В США россиянка выдавала cебя за богатую наследницу: ее посадили - Фото
Фемида (фото - depositphotos.com)

Анна Сорокина выдавала себя за владелицу крупного состояния, жила в дорогих отелях

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Суд в Нью-Йорке приговорил 28-летнюю мошенницу, уроженку России Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы по обвинению в хищении более $200 тысяч. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно решению суда, Сорокина проведет в тюрьме четыре года, после чего сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. В случае, если ее не освободят досрочно, то максимальный срок заключения составит 12 лет.

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После освобождения россиянку депортируют в Германию, поскольку у нее есть гражданство этой страны. "Я прошу прощения за ошибки, которые я сделала", - сказала Сорокина перед оглашением приговора.

В конце апреля присяжные признали Сорокину виновной в хищении более $200 тысяч. Сорокина несколько лет вела светскую жизнь в Нью-Йорке и представляясь богатой немецкой наследницей по фамилии Делви с состоянием в $60 млн.

Она жила в дорогих отелях, брала в долг деньги у своих состоятельных знакомых. В октябре 2017 года ее арестовали.

В Греции задержали гражданку России Марию Ефимову, которая была в розыске по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая писала о панамских офшорах.

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Теги: США, суд, анна сорокина
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