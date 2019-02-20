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20.02.2019, 11:45

Школьник подал против Washington Post иск на $250 млн: за клевету

Школьник подал против Washington Post иск на $250 млн: за клевету - Фото
Фото: ЕРА

16-летний Николас Сандман обвиняет газету в клевете

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В американском штате Кентукки 16-летний школьник Николас Сандман предъявил против газеты Washington Post иск на сумму $250 млн, обвиняя издание в клевете, сообщает Радио Свобода.

Иск был подан из-за фотографии, на которой Сандман, улыбаясь, общается с активистом, пожилым индианцем Нейтаном Филипсом. Подпись к фото гласит, что школьник вел себя агрессивно с Филипсом. Публикация вызвала осуждение в соцсетях, истец утверждает, что против него началась травля.

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Фото: Facebook Nicholas sandman

В заявлении Сандмана говорится, что газета "в стремлении продвинуть свою антитрамповскую повестку дня" оклеветала его за принадлежность к белой расе, католицизм, более того, на нем была бейсболка с девизом американского президента Дональда Трампа "Снова сделаем Америку великой".

Washington Post заявила, что изучает иск и собирается "энергично" защищаться.

Ранее сегодня сообщалось, что в Египте задержали и выслали журналиста газеты The New York Times.

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Теги: США, суд, иск, фото, школьник, клевета, газета, washington post
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