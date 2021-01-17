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В США скончался продюсер Фил Спектор, работавший с Beatles и осужденный за убийство

17.01.2021, 22:05
В США скончался продюсер Фил Спектор, работавший с Beatles и осужденный за убийство - Фото
Фил Спектор (Фото – Robyn Beck, EPA)

В США на 82 году жизни скончался музыкальный продюсер Фил Спектор, сообщает CNN. Он работал с Beatles и другими звездами, а последние годы провел в заключении за убийство актрисы Ланы Кларксон.

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По сообщению Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, Спектор скончался от естественных причин.

Спектор оказал большое влияние на музыку 1960-х, отмечает CNN. Он выиграл премию Грэмми "Альбом года" как продюсер альбома "Концерт для Бангладеш", его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен.

Спектор продюсировал альбом Beatles "Let It Be", работал с Тиной Тернер, Шер, Ramones и другими музыкантами.

В 2003 году Спектор был признан виновным в убийстве актрисы Ланы Кларксон в 2003 году.

Денис Юдин
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