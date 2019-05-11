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11.05.2019, 18:36

В США танкер столкнулся с баржами, разлились нефтепродукты: видео

В США танкер столкнулся с баржами, разлились нефтепродукты: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Столкновение привело к утечке десятков тысяч тонн бензинового продукта в транспортный канал вблизи Хьюстона

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Морской танкер Genesis River врезался в буксир с баржами в транспортном канале у американского города Хьюстон, штат Техас, в результате чего произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщает ABC News.

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На месте происшествия ведут работы по ликвидации последствий техногенной катастрофы.

Столкновение тяжелого танкера с двумя нефтяными баржами привело к утечке десятков тысяч тонн бензинового продукта в транспортный канал вблизи города Хьюстон, говорится в сообщении.

Береговая охрана США уточняет, что 230-метровый танкер столкнулся с буксиром, который толкал две баржи, в каждой из которых было примерно по 90 тыс. тонн реформата (реформат - по сути, бензин, предназначенный для химической промышленности). Одна баржа перевернулась, другая получила серьезные повреждения.

О пострадавших не сообщается.

По информации местных властей, пока не установлено точно, сколько токсичного вещества вылилось в воду, но на воде видно большое масляное пятно и ощущается резкий запах.

Морской канал в районе аварии закрыт для передвижения.

17 февраля в Канаде в провинции Манитоба сошли с рельсов 40 вагонов товарного поезда, перевозившего сырую нефть.

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Теги: нефть, экология, крушение, танкер
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