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В США ушел в отставку министр, связанный с импичментом Трампа

В США ушел в отставку министр, связанный с импичментом Трампа - Фото
Рик Перри (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.12.2019, 09:17

О том, что Рик Перри уйдет до конца года, президент США объявил в октябре

Сегодня ушел в отставку министр энергетики США Рик Перри. Об этом он сообщил в Twitter.

Перри заявил, что для него было честью работать в администрации президента США Дональда Трампа, поблагодарил жену и детей, а также американский народ за возможность ему служить.

В октябре, на фоне скандала с импичментом, Трамп объявил о том, что Перри покинет свой пост до конца года, объяснив это тем, что министр работает уже три года. По показаниям свидетеля, Перри был среди трех человекчерез которых Трамп вел политику США в Украине.

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