В США ушел в отставку министр, связанный с импичментом Трампа

Рик Перри (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня ушел в отставку министр энергетики США Рик Перри. Об этом он сообщил в Twitter.

Перри заявил, что для него было честью работать в администрации президента США Дональда Трампа, поблагодарил жену и детей, а также американский народ за возможность ему служить.

В октябре, на фоне скандала с импичментом, Трамп объявил о том, что Перри покинет свой пост до конца года, объяснив это тем, что министр работает уже три года. По показаниям свидетеля, Перри был среди трех человек, через которых Трамп вел политику США в Украине.

6 октября стало известно, что Перри якобы оказывал давление на Украину в вопросах управления Нафтогазом.

Президент Владимир Зеленский такое давление отрицал .

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