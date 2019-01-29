Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 17:40

В США врач прописал марихуану 4-летнему ребенку

В США врач прописал марихуану 4-летнему ребенку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Отец мальчика обратился к доктору Эйдельману в сентябре 2012 года, потому что его сын плохо вел себя в школе

Реклама
Реклама

В Калифорнии врач терапевт судится за свою лицензию после того, как он прописал печенье с каннабисом четырехлетнему мальчику. Об этом сообщает ВВС.

Доктор Уильям Эйдельман поставил ребенку биполярное расстройство, а также синдром дефицита внимания и прописал небольшие дозы марихуаны, которые должны помочь мальчику контролировать гнев.

Реклама

Медицинский совет Калифорнии посчитал, что врач ошибся с диагнозом и постановил отозвать его лицензию.

Эйдельман подал апелляцию на это решение.

Как сообщается, отец мальчика обратился к доктору Эйдельману в сентябре 2012 года, потому что его сын плохо вел себя в школе.

Врач рекомендовал небольшое количество марихуаны. Это выяснилось, когда школьную медсестру попросили дать мальчику печенье с каннабисом во время обеда.

В детском возрасте отец мальчика сам страдал синдромом дефицита внимания и биполярным расстройством. При этом, по словам мужчины, он имел негативный опыт приема "традиционных" препаратов, из-за которых чувствовал себя "человеческой морской свинкой".

Позже он начал употреблять марихуану, и это помогло гораздо лучше.

Ранее мужчина получал препарат для своего старшего сына, у которого также было диагностировано биполярное расстройство и синдром дефицита внимания.

Как отмечает ВВС, использование лекарственного каннабиса, в том числе детьми, законно в Калифорнии с 1996 года.

Канадские магазины за месяц легальной торговли марихуаной наторговали на 54 млн канадских доллара ($41 млн).

Отправить:
Распечатать:
Теги: дети, каннабис, медицина, марихуана, наркотик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 