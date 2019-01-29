В США врач прописал марихуану 4-летнему ребенку

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В Калифорнии врач терапевт судится за свою лицензию после того, как он прописал печенье с каннабисом четырехлетнему мальчику. Об этом сообщает ВВС.

Доктор Уильям Эйдельман поставил ребенку биполярное расстройство, а также синдром дефицита внимания и прописал небольшие дозы марихуаны, которые должны помочь мальчику контролировать гнев.

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Медицинский совет Калифорнии посчитал, что врач ошибся с диагнозом и постановил отозвать его лицензию.

Эйдельман подал апелляцию на это решение.

Как сообщается, отец мальчика обратился к доктору Эйдельману в сентябре 2012 года, потому что его сын плохо вел себя в школе.

Врач рекомендовал небольшое количество марихуаны. Это выяснилось, когда школьную медсестру попросили дать мальчику печенье с каннабисом во время обеда.

В детском возрасте отец мальчика сам страдал синдромом дефицита внимания и биполярным расстройством. При этом, по словам мужчины, он имел негативный опыт приема "традиционных" препаратов, из-за которых чувствовал себя "человеческой морской свинкой".

Позже он начал употреблять марихуану, и это помогло гораздо лучше.

Ранее мужчина получал препарат для своего старшего сына, у которого также было диагностировано биполярное расстройство и синдром дефицита внимания.

Как отмечает ВВС, использование лекарственного каннабиса, в том числе детьми, законно в Калифорнии с 1996 года.

Канадские магазины за месяц легальной торговли марихуаной наторговали на 54 млн канадских доллара ($41 млн).