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В США запретят ряд ароматических добавок для электронных сигарет

В США запретят ряд ароматических добавок для электронных сигарет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
03.01.2020, 09:12

Ароматические жидкости с запахом табака и ментола останутся на рынке

В США в ближайшее время будут запрещены к продаже картриджи с отдельными видами ароматических наполнителей для электронных сигарет. Об этом сообщили представители Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, передает Deutsche Welle.

Запрет вступит в силу уже через 30 дней и затронет, в первую очередь, ароматизированные жидкости для электронных сигарет с запахом мяты, фруктов и конфет, которые особенно популярны у американской молодежи.

На рынке останутся наполнители для электронных сигарет с запахом ментола и табака, а также ароматические наполнители для габаритных устройств для вейпинга, которые покупают преимущественно взрослые курильщики.

"Новые правила в области продажи наполнителей для электронных сигарет существенно отличаются от тех, которые предлагал ввести президент США Дональд Трамп в сентябре 2019 года", - отмечается в сообщении.

Тогда предполагалось запретить любые ароматические жидкости для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.

  • В сентябре власти США заявили о намерении запретить продажи вейпов из-за роста количества смертельных случаев от курения электронных сигарет. 

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