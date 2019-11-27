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В Нью-Йорке запретили электронные сигареты

В Нью-Йорке запретили электронные сигареты - Фото
Вейп (Фото: depositphotos.com)
27.11.2019, 07:37

Законодатели города проголосовали за запрет всех ароматизаторов, кроме табака

Представители власти Нью-Йорка 26 ноября проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. Об этом сообщает Time.

Речь идет также о запрете всех электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табака. Сторонники запрета заявили, что они действуют, чтобы защитить молодых людей, поскольку использование электронных сигарет значительно выросло в последние годы.

Сторонники вейп-индустрии после голосования осудили такое решение, начав бросать поддельные долларовые купюры с балкона палаты горсовета.

По официальной информации на сентябрь 2019 года, в США было зафиксировано шесть смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вызванных скорее всего курением электронных сигарет.

  • В сентябре власти США заявили о намерении запретить продажи вейпов из-за роста количества смертельных случаев от курения электронных сигарет. Как сказал Дональд Трамп, вейпинг стал "гигантским бизнесом за очень короткое время", но власти "не могут позволить людям болеть и не могут подставлять молодежь", потому как "люди умирают из-за вейпов".

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