В Нью-Йорке запретили электронные сигареты

Представители власти Нью-Йорка 26 ноября проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. Об этом сообщает Time.
Речь идет также о запрете всех электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табака. Сторонники запрета заявили, что они действуют, чтобы защитить молодых людей, поскольку использование электронных сигарет значительно выросло в последние годы.
Сторонники вейп-индустрии после голосования осудили такое решение, начав бросать поддельные долларовые купюры с балкона палаты горсовета.
По официальной информации на сентябрь 2019 года, в США было зафиксировано шесть смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, вызванных скорее всего курением электронных сигарет.
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