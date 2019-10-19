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В США завершилось расследование переписки Клинтон: что известно

В США завершилось расследование переписки Клинтон: что известно - Фото
Хиллари Клинтон (Фото: EPA)
19.10.2019, 12:32

Систематических нарушений обращения с секретной информацией не найдено

Государственный департамент США завершил трехлетнее внутреннее расследование в отношении переписки бывшего Государственного секретаря Хиллари Клинтон, сообщает AP.

В ходе расследования, изучившего 33000 писем, не было найдено "убедительных доказательств систематических, осознанных нарушений обращения с секретной информацией".

В то же время найден 91 случай, когда секретная информация отправлялась на личный электронный адрес Клинтон. Установлены 38 сотрудников, которые ответственны за это, тем из них, кто до сих пор находится на службе, грозят дисциплинарные меры.

Расследование началось в 2016 году, после того, как были обнародованы 22 "совершенно секретных" письма с частного сервера Клинтон. В то время она была соперницей Дональда Трампа на выборах президента США, которые закончились победой Трампа. Скандал был использован Трампом в ходе избирательной кампании.

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