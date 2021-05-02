В Стамбуле задержали боевика ИГИЛ, он был близким соратником убитого аль-Багдади

В Турции, в Стамбуле, полиция задержала мужчину по прозвищу Басим, подозреваемого в организации обучения бойцов Исламского государства в Сирии и Ираке. Также он мог быть причастен к принятию ключевых решений ИГИЛ, так как фактически был "правой рукой" убитого в 2019 году лидера организации Абу Бакра аль-Багдади, пишет Arab News.

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Турецкое информагентство Anadolu также пишет, что в свое время задержанный, вероятно, помогал главарю Исламского государства перемещаться по безопасным зонам Сирии.

По версии следствия, Басим проживал в Стамбуле по поддельному паспорту, а задержали его в Аташехирском районе в ходе проведения спецоперации.

Абу Бакр аль-Багдади был убит в октябре 2019 года в ходе рейда спецназа США в Сирии.

В ноябре того же года была задержана его сестра.

В январе 2021 года власти Ирака заявили о ликвидации "заместителя халифа" Исламского государства.

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Дарья Мостовая

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