UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Стамбуле задержали боевика ИГИЛ, он был близким соратником убитого аль-Багдади

02.05.2021, 22:20
В Стамбуле задержали боевика ИГИЛ, он был близким соратником убитого аль-Багдади - Фото
Абу Бакр аль-Багдади (Фото: EPA)

В Турции, в Стамбуле, полиция задержала мужчину по прозвищу Басим, подозреваемого в организации обучения бойцов Исламского государства в Сирии и Ираке. Также он мог быть причастен к принятию ключевых решений ИГИЛ, так как фактически был "правой рукой" убитого в 2019 году лидера организации Абу Бакра аль-Багдади, пишет Arab News.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Турецкое информагентство Anadolu также пишет, что в свое время задержанный, вероятно, помогал главарю Исламского государства перемещаться по безопасным зонам Сирии.

По версии следствия, Басим проживал в Стамбуле по поддельному паспорту, а задержали его в Аташехирском районе в ходе проведения спецоперации.

Читайте также: В Starbucks на стакане мусульманки написали "ИГИЛ" вместо ее имени

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исламское государство задержание Турция Стамбул игил Абу Бакр аль-Багдади Басим
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 