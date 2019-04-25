В Судане военные власти согласились на требования протестующих

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Военные власти Судана и участники массовых протестов пришли к соглашению по большинству требований демонстрантов. Об этом представитель военного совета Судана, свергнувшего президента Омара аль-Башира, заявил после встречи с протестующими в среду, 24 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Он не сообщил подробностей относительно основного требования демонстрантов - немедленного формирования в Судане гражданского переходного правительства, - а лишь отметил отсутствие "крупных разногласий" по этому вопросу.

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В этот же день трое членов военного совета покинули свои посты. Информации о том, что военные власти приняли их отставку, пока не поступало.

11 апреля 2019 года прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить многолетнего президента Омара аль-Башира и его окружение.

Reuters позднее сообщил, что президент согласился оставить свой пост.

До разделения Судан являлся крупнейшей африканской страной, сейчас это третье по территории государство.