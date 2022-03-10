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В Сумской области планируют провести эвакуацию "зелеными коридорами" в Полтаву

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 05:46
В Сумской области планируют провести эвакуацию
Ахтырка в Сумской обл. после российских бомбардировок (Фото: Дмитрий Живицкий/Telegram)

10 марта в Сумской области запланирована эвакуация гражданского населения по трем "зеленым коридорам". Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, эвакуацию планируют проводить по трем маршрутам: Сумы-Полтава, Тростянец-Полтава и Краснополье-Полтава. Предварительно движение колонн должно стартовать в 9:00. Одновременно должен начаться и режим тишины, добавляет Живицкий. Место сборов и точное время выезда колонн должны предоставить утром, говорит глава ОГА.

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Подробно запланированные эвакуационные маршруты выглядят следующим образом:

- Сумы-Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

- Тростянец-Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

- Краснополье-Полтава: Краснополье – Верхняя Сыворотка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Александр Мясищев
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Сумы российское вторжение
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