В Таджикистане запретят использовать русские окончания в отчествах и фамилиях

Фото: parlament.tj

Парламент Таджикистана одобрил поправки в закон, согласно которым будет запрещено использовать русские окончания в свидетельствах о рождении. Об этом сообщает пресс-служба парламента Таджикистана.

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После вступления в силу поправок свидетельства о рождении будут выдаваться только с традиционными таджикскими окончаниями в фамилиях и отчествах - "зод", "зода", "он", "ен", "духт", "пур" и "фар".

Окончания "вич", "ов", "ев", "ева", "овна" использовать при регистрации будет запрещено.

Исключения могут быть сделаны только для представителей национальных меньшинств. Также действие запрета не распространяется на тех, кто получил свидетельство с таким окончанием до вступления в силу принятых поправок.

В пресс-службе парламента сообщили, что с 2007 года в Таджикистане начали использовать имена без российских окончаний. Власти считают, что это способствует росту национальных и патриотических чувств среди населения страны.