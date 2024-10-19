В Токио в офис правящей партии Японии бросили "коктейли Молотова": подозреваемый задержан
Утром в субботу, 19 октября, 49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии. Об этом сообщил вещатель NHK со ссылкой на полицию.
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в препятствовании общественному порядку. В результате инцидента никто не пострадал.
Около 06:00 человек подъехал на микроавтобусе к зданию штаб-квартиры партии, а затем бросил пять или шесть коктейлей Молотова. Одна из бутылок попала в машину полиции, пожар удалось оперативно потушить.
После этого мужчина попытался протаранить забор резиденции премьер-министра страны и пытался бросить предмет, похожий на дымовую шашку, но правоохранители помешали ему это сделать. Полиция задержала мужчину и сейчас выясняет его мотивы, он отказался давать показания.
Нападение на штаб-квартиру правящей партии произошло за восемь дней до парламентских выборов, намеченных на 27 октября.
- 14 августа тогдашний премьер Японии Фумио Кисида объявил, что уходит в отставку и не будет участвовать в переизбрании лидером Либерально-демократической партии.
- 1 октября стало известно, что новым премьером страны стал экс-глава Минобороны и президент Либерально-демократической партии Сигеру Исиба.