В Токио в офис правящей партии Японии бросили "коктейли Молотова": подозреваемый задержан

Автомобиль нападающего (Фото: Jiji Press/EPA)

Утром в субботу, 19 октября, 49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии. Об этом сообщил вещатель NHK со ссылкой на полицию.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в препятствовании общественному порядку. В результате инцидента никто не пострадал.

Около 06:00 человек подъехал на микроавтобусе к зданию штаб-квартиры партии, а затем бросил пять или шесть коктейлей Молотова. Одна из бутылок попала в машину полиции, пожар удалось оперативно потушить.

После этого мужчина попытался протаранить забор резиденции премьер-министра страны и пытался бросить предмет, похожий на дымовую шашку, но правоохранители помешали ему это сделать. Полиция задержала мужчину и сейчас выясняет его мотивы, он отказался давать показания.

Нападение на штаб-квартиру правящей партии произошло за восемь дней до парламентских выборов, намеченных на 27 октября.

Фото: Jiji Press/EPA

Фото: Jiji Press/EPA

Фото: Jiji Press/EPA

14 августа тогдашний премьер Японии Фумио Кисида объявил, что уходит в отставку и не будет участвовать в переизбрании лидером Либерально-демократической партии.

1 октября стало известно, что новым премьером страны стал экс-глава Минобороны и президент Либерально-демократической партии Сигеру Исиба.