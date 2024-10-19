У Токіо в офіс керівної партії Японії кинули "коктейлі Молотова": підозрюваного затримали – фото

Після цього чоловік спробував протаранити огорожу резиденції прем'єр-міністра країни

Автівка нападника (Фото: Jiji Press/EPA)

Уранці в суботу, 19 жовтня, 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Про це повідомив мовник NHK із посиланням на поліцію.

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Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у перешкоджанні громадському порядку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Близько 06:00 чоловік під'їхав на мікроавтобусі до будівлі штаб-квартири партії, а потім кинув п'ять чи шість коктейлів Молотова. Одна з пляшок потрапила до машини поліції, пожежу вдалося оперативно загасити.

Після цього чоловік спробував протаранити огорожу резиденції прем'єр-міністра країни й намагався кинути предмет, схожий на димову шашку, але правоохоронці завадили йому це зробити. Поліція затримала чоловіка і зараз з'ясовує його мотиви, він відмовився давати свідчення.

Напад на штаб-квартиру керівної партії стався за вісім днів до парламентських виборів, призначених на 27 жовтня.

Фото: Jiji Press/EPA

Фото: Jiji Press/EPA

Фото: Jiji Press/EPA

14 серпня тодішній прем’єр Японії Фуміо Кішіда оголосив, що йде у відставку й не братиме участі в переобранні лідером Ліберально-демократичної партії.

1 жовтня стало відомо, що новим прем'єром країни став ексглава Міноборони та президент Ліберально-демократичної партії Сігеру Ісіба.