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В Центральноафриканской республике хотят поменять конституцию по "российской модели"

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 16:55
В Центральноафриканской республике хотят поменять конституцию по
Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера (Фото - EPA)

30 июля в Центральноафриканской Республике проходит референдум об изменении конституции страны, которое позволит президенту страны избираться более двух раз подряд. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Вынесенные на референдум поправки в конституцию ЦАР, помимо прочего, снимают запрет занимать пост президента более двух сроков подряд. Если это изменение будет поддержано, нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера сможет в третий раз выставить свою кандидатуру на выборах.

Другие предлагаемые изменения увеличивают срок полномочий президента с пяти до семи лет и упраздняют верхнюю палату парламента страны (он становится однопалатным).

Национальная оппозиция считает референдум и вынесенные на него вопросы "антидемократическими" и "мошенническими". Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает, что правительство ЦАР в период подготовки референдума усилило давление на политическую оппозицию, гражданское общество и СМИ.

Издание отмечает, что Туадера впервые был избран президентом ЦАР в 2016 году, переизбрался на этот пост в 2020 году. После прихода к власти он обратился к России за помощью в борьбе с повстанцами, с 2017 года в стране действуют наемники российской террористической группировки Вагнера.

По данным посольства РФ, в ЦАР находятся не менее 1890 "военных консультантов" Вагнера, причем власти республики заявляют, что  заинтересованы в увеличении их количества.

  • 29 июля глава президентской гвардии Нигера объявил себя президентом после переворота, в результате которого был свергнут ее прозападный лидер.

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Сергей Бережной
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