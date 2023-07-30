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У Центральноафриканській республіці хочуть змінити конституцію за "російською моделлю"

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30.07.2023, 16:55
У Центральноафриканській республіці хочуть змінити конституцію за
Володимир Путін та Фостен-Арканж Туадера (Фото - EPA)

30 липня в Центральноафриканській Республіці проходить референдум про зміну конституції країни, яка дозволить президентові країни обиратися понад два рази поспіль. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Винесені на референдум поправки до конституції ЦАР, окрім іншого, знімають заборону обіймати посаду президента понад два терміни поспіль. Якщо цю зміну підтримають, нинішній глава держави Фостен-Арканж Туадера зможе втретє виставити свою кандидатуру на виборах.

Інші зміни, що пропонуються, збільшують термін повноважень президента з п'яти до семи років і скасовують верхню палату парламенту країни (він стає однопалатним).

Національна опозиція вважає референдум і винесені на нього питання "антидемократичними" та "шахрайськими". Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначає, що уряд ЦАР у період підготовлення референдуму посилив тиск на політичну опозицію, громадянське суспільство та ЗМІ.

Видання зазначає, що Туадеру вперше було обрано президентом ЦАР у 2016 році, переобрався на цю посаду у 2020 році. Після приходу до влади він звернувся до Росії за допомогою у боротьбі з повстанцями, з 2017 року в країні діють найманці російського терористичного угруповання Вагнера.

За даними посольства РФ, у ЦАР знаходяться щонайменше 1890 "військових консультантів" Вагнера, причому влада республіки заявляє, що зацікавлена у збільшенні їх кількості.

  • 29 липня глава президентської гвардії Нігера оголосив себе президентом після перевороту, внаслідок якого було повалено її прозахідного лідера.

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Сергій Бережний
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