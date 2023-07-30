У Центральноафриканській республіці хочуть змінити конституцію за "російською моделлю"
30 липня в Центральноафриканській Республіці проходить референдум про зміну конституції країни, яка дозволить президентові країни обиратися понад два рази поспіль. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Винесені на референдум поправки до конституції ЦАР, окрім іншого, знімають заборону обіймати посаду президента понад два терміни поспіль. Якщо цю зміну підтримають, нинішній глава держави Фостен-Арканж Туадера зможе втретє виставити свою кандидатуру на виборах.
Інші зміни, що пропонуються, збільшують термін повноважень президента з п'яти до семи років і скасовують верхню палату парламенту країни (він стає однопалатним).
Національна опозиція вважає референдум і винесені на нього питання "антидемократичними" та "шахрайськими". Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначає, що уряд ЦАР у період підготовлення референдуму посилив тиск на політичну опозицію, громадянське суспільство та ЗМІ.
Видання зазначає, що Туадеру вперше було обрано президентом ЦАР у 2016 році, переобрався на цю посаду у 2020 році. Після приходу до влади він звернувся до Росії за допомогою у боротьбі з повстанцями, з 2017 року в країні діють найманці російського терористичного угруповання Вагнера.
За даними посольства РФ, у ЦАР знаходяться щонайменше 1890 "військових консультантів" Вагнера, причому влада республіки заявляє, що зацікавлена у збільшенні їх кількості.
- 29 липня глава президентської гвардії Нігера оголосив себе президентом після перевороту, внаслідок якого було повалено її прозахідного лідера.
Читайте також: Звідки йде Захід, туди приходить Вагнер – доповідь парламенту Британії
Коментарі