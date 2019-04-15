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15.04.2019, 06:43

В церкви Канады произошла стрельба: погиб один человек

В церкви Канады произошла стрельба: погиб один человек - Фото
Фото: depositphotos.com

Полиция задержала подозреваемого

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В результате стрельбы в церкви, которая находится на юге канадской провинции Британская Колумбия, погиб один человек, еще один получил ранения.  Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в Сэлмон Арме.

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По данным полиции, в местной церкви проходила служба, когда мужчина вошел в церковь и застрелил двух прихожан.

25-летнего подозреваемого задержали после того, как его повалили на землю несколько прихожан, у него изъяли оружие.

Погибшим оказался старейшина церкви Христа Гордон Парментер. Раненого вертолетом доставили в больницу ближайшего крупного города.

Полиция предполагает, что, возможно, мотивы поступка нападавшего, который был знаком с жертвами, не были связаны с религией. 

11 апреля два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго. 

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Теги: церковь, стрельба, канада
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