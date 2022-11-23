В ЦРУ публично заявили, что готовы к сотрудничеству с недовольными войной россиянами – WSJ

Заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу публично заявил о вербовке россиян, недовольных войной против Украины. Об этом он сказал на прошлой неделе перед профессорско-преподавательским составом и сотрудниками университета Джорджа Мейсона, сообщает The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Марлоу заявил, что полномасштабное вторжение в Украину было огромным провалом для российского диктатора Владимира Путина, оно открывает возможности для западных спецслужб из-за появления большого количества недовольных россиян.

"Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия — сильная держава. Он все это утратил", – сказал представитель ЦРУ.

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", — добавил он.

В мероприятии университетского Центра Хейдена, который специализируется на разведке и политике национальной безопасности, также приняла участие заместитель директора ЦРУ по анализу Линда Вайсголд, чье подразделение отвечает за подготовку разведывательных отчетов для президента США Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников.

Вайсголд считает, что война в Украине далека от завершения. По ее словам, несмотря на неоднократные неудачи, Путин не отказался от своих первоначальных целей.

"Это не закончится в ближайшее время", — сказала Вайсголд. По ее словам, ключевым фактором является понимание каждой стороной, за что они борются. "Украинские солдаты это знают. Российские солдаты не очень", – отметила она.

15 ноября директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

16 ноября генеральный директор британской разведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что способности России шпионить в Европе был нанесен "самый значительный стратегический удар" в новейшей истории. По его словам, в этом году 600 российских чиновников были высланы из Европы, 400 из которых MI5 признали шпионами.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.