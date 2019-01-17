В туалете на складе Amazon в Аризоне нашли мертвого младенца

Фото: ЕРА

В туалете на складе компании Amazon в американском городе Феникс (Аризона) найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает ВВС.

Полиция выясняет, было ли совершено какое-либо преступление на складе, и родился ли ребенок непосредственно в туалете.

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Правоохранители уже нашли мать ребенка, она сотрудничает со следствием.

При этом детектив, который давал пресс-конференцию по этому инциденту, отказался назвать ее имя и сообщить, является ли женщина работницей склада Amazon.

Также полицейский отказался назвать обвинения, которые могут быть выдвинуты против матери ребенка.

По данным местных СМИ, новорожденная девочка была обнаружена в мусорном ведре сотрудником по обслуживанию.

В заявлении Amazon говорится: "Это ужасно печальный и трагический инцидент. Мы работаем с местными властями, чтобы содействовать их расследованию".