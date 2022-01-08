В Туркменистане поручили потушить "Врата ада". Этот кратер горит уже 50 лет

В Туркменистане поручили потушить "Врата ада" – кратер Дарваза, который горит в пустыне Каракум уже 50 лет. Об этом сообщает госагентство Туркменистан сегодня.

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Как отмечается, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову собрать ученых, при необходимости привлечь иностранных консультантов, чтобы затушить возгорание.

Бердымухамедов говорит, что в кратере сгорает огромное количество газа, что негативно сказывается на экологии и здоровье местных жителей.

Также он считает, что из-за этого теряется сырье, которое можно было бы экспортировать и получать прибыль.

СПРАВКА. Дарваза – газовый кратер в Туркменистане, который образовался в 1971 году. Тогда во время разведки газового месторождения, геологи наткнулись на пустоту – верхние слои грунта обвалились, образовалась большая дыра с газом, в которую провалилась буровая вышка. Чтобы вредные газы не выходили наружу, их подожгли в надежде, что пожар потухнет через пару дней. С тех пор кратер диаметром 60 м и глубиной 20 м горит непрерывно уже больше 50 лет.

Президент Туркменистана известен своими эксцентричными действиями. Например, он читал рэп о своем коне и играл в баскетбол на велосипеде.

Туркменистан является одной из самых закрытых и авторитарных стран мира. Human Rights Watch называл режим Бердымухамедова "репрессивным", а ситуацию с правами человека в стране – "катастрофической".

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Марк Сировой

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