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В Туркменистане поручили потушить "Врата ада". Этот кратер горит уже 50 лет

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 16:15
В Туркменистане поручили потушить
Врата ада в Туркменистане (скриншот видео ВРЕМЯ ФАКТОВ, YouTube)

В Туркменистане поручили потушить "Врата ада" – кратер Дарваза, который горит в пустыне Каракум уже 50 лет. Об этом сообщает госагентство Туркменистан сегодня.

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Как отмечается, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову собрать ученых, при необходимости привлечь иностранных консультантов, чтобы затушить возгорание.

Бердымухамедов говорит, что в кратере сгорает огромное количество газа, что негативно сказывается на экологии и здоровье местных жителей.

Также он считает, что из-за этого теряется сырье, которое можно было бы экспортировать и получать прибыль.

СПРАВКА. Дарваза – газовый кратер в Туркменистане, который образовался в 1971 году. Тогда во время разведки газового месторождения, геологи наткнулись на пустоту – верхние слои грунта обвалились, образовалась большая дыра с газом, в которую провалилась буровая вышка.

Чтобы вредные газы не выходили наружу, их подожгли в надежде, что пожар потухнет через пару дней. С тех пор кратер диаметром 60 м и глубиной 20 м горит непрерывно уже больше 50 лет.

  • Президент Туркменистана известен своими эксцентричными действиями. Например, он читал рэп о своем коне и играл в баскетбол на велосипеде.
  • Туркменистан является одной из самых закрытых и авторитарных стран мира. Human Rights Watch называл режим Бердымухамедова "репрессивным", а ситуацию с правами человека в стране – "катастрофической".

Читайте также: Сюр. Российская академия наук потратила $10 000 на исследование о "существовании ада"

Марк Сировой
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Гурбангулы Бердымухамедов газ туркменистан кратер врата ада дарваза каракум
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