В Турции перевернулся пассажирский автобус: 15 человек погибли, 17 получили ранения

Сегодня утром на западе Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, 17 получили ранения. Об этом сообщает IHA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ДТП произошло примерно в 04:40.

По данным Anadolu, автобус, направлявшийся в Эдремит, вышел из-под контроля и перевернулся на шоссе. Несмотря на то, что к месту ДТП направили спасателей, 11 человек умерли на месте, говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

22 июля сообщалось, что в Киеве женщина с явными признаками алкогольного опьянения на автомобиле Audi совершила ДТП. По данным ЦПК, за рулем якобы была судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева. Она вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево, "чуть не сбив пешеходов".

24 июля в Польше в Лодзинском воеводстве 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, семеро из них – украинцы.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.