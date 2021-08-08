В Турции перевернулся пассажирский автобус: 15 человек погибли, 17 получили ранения
08.08.2021, 12:55
ДТП в Турции (Фото - скриншот из видео - IHA)
Сегодня утром на западе Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, 17 получили ранения. Об этом сообщает IHA.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
ДТП произошло примерно в 04:40.
По данным Anadolu, автобус, направлявшийся в Эдремит, вышел из-под контроля и перевернулся на шоссе. Несмотря на то, что к месту ДТП направили спасателей, 11 человек умерли на месте, говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причины аварии.
- 22 июля сообщалось, что в Киеве женщина с явными признаками алкогольного опьянения на автомобиле Audi совершила ДТП. По данным ЦПК, за рулем якобы была судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева. Она вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево, "чуть не сбив пешеходов".
- 24 июля в Польше в Лодзинском воеводстве 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, семеро из них – украинцы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии