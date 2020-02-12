В Турции приземлился самолет, пилот которого потерял сознание

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Командир самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus, который выполнял рейс из Вены, потерял сознание незадолго до посадки в аэропорту Стамбула Сабиха Гекчен, однако лайнер сумел самостоятельно посадить второй пилот. Об этом сообщает Hurriyet.

Второй пилот немедленно запросил приоритетную посадку. Командир судна пришел в себя еще до приземления, однако участия в посадке не принимал. Сразу же после приземления его доставили в больницу.

5 февраля в этом же аэропорту при посадке разбился самолет этой же авиакомпании. Тогда погибли три человека, более 170 получили травмы.

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