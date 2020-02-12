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В Турции приземлился самолет, пилот которого потерял сознание

В Турции приземлился самолет, пилот которого потерял сознание - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
12.02.2020, 11:24

Второй пилот смог посадить Boeing-737 без участия потерявшего сознание командира лайнера

Командир самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus, который выполнял рейс из Вены, потерял сознание незадолго до посадки в аэропорту Стамбула Сабиха Гекчен, однако лайнер сумел самостоятельно посадить второй пилот. Об этом сообщает Hurriyet.

Второй пилот немедленно запросил приоритетную посадку. Командир судна пришел в себя еще до приземления, однако участия в посадке не принимал. Сразу же после приземления его доставили в больницу.

  • 5 февраля в этом же аэропорту при посадке разбился самолет этой же авиакомпании. Тогда погибли три человека, более 170 получили травмы.

Читайте также: Авиакатастрофа в Стамбуле. Выживший рассказал о крушении самолета

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Pegasus самолет пилот аэропорт Стамбул boeing-737 Сабиха Гекчен потеря созания
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