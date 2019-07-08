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08.07.2019, 07:03

В Турции произошел взрыв на заводе химикатов: фото

В Турции произошел взрыв на заводе химикатов: фото - Фото
Фото: haberturk.com

Взрыв не привел к выбросу в воздух вредных веществ

В турецкой провинции Кютахья вечером 7 июля произошел взрыв на азотном заводе. Об этом сообщает Haber Turk.

Взрыв на предприятии прогремел в 20:45 по местному времени возле шоссе Кютахья-Эскишехир. С различных точек были заметны желтые испарения на месте завода.

Фото: haberturk.com

По словам губернатора Омера Торамана, взрыв, произошедший в азотном заводе, не привел к выбросу в воздух вредных веществ.  Пострадавших нет, завод продолжает работу.

На месте инцидента находились спасатели, медики, полицейские.

5 июля 2019 года в результате взрыва автомобиля в районе Рейханли турецкой провинции Хатай погибли три человека.

 

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Теги: взрыв, Турция, завод
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