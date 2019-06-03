В Турции произошло сильное землетрясение

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.

"В районе населенного пункта Хендек провинции Бурса (близ Стамбула, - ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,6", - уточняет ведомство.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 км.

Каких-либо данных о жертвах и значительных разрушениях пока нет.

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