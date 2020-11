В Турции спасли четырехлетнюю девочку – она пробыла под завалами четверо суток: видео

В Турции из-под обломков здания вытащили четырехлетнюю девочку – она пролежала там 91 час. Об этом сообщил в Twitter мэр Измира Тунч Сойер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщает агентство Al Jazeera, девочку увезли в машину скорой помощи под аплодисменты и возгласы "Бог велик!" от спасателей и прохожих.

Спасатели обнаружили ее рядом с посудомоечной машиной, пишет источник. Отмечается, что девочка помахала им, назвала свое имя и добавила, что с ней все в порядке, пишет источник.

По данным агентства, более 3500 палаток и 13000 кроватей используются в качестве временных приютов в Турции после разрушительного землятресения у западного побережья страны, задействованы около 8000 спасателей.

VIDEO: 4-year-old girl plucked from rubble nearly four days after Turkey quake.



At least a hundred people have been killed in the quake and two people were rescued from the debris on Monday pic.twitter.com/SDz5EoNCq0