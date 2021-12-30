В Турции ученые обнаружили останки молодого человека, убитого 3600 лет назад цунами

На западе Турции ученые раскопали останки молодого человека, погибшего примерно 3600 лет назад из-за цунами. О находке сообщила международная группа исследователей в своей статье, опубликованной в Proceedings of National Academy of Sciences, пишет Phys.org.

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Останки были обнаружены на месте раскопок, известном как Чешме-Багларараси, – вдоль береговой линии в заливе Чешме на западе Турции.

Помимо скелета человека исследователи обнаружили останки собаки. Ученые также нашли поврежденные стены, щебень и пепел – доказательства множественных цунами.

Причиной цунами, по данным исследований, стало извержение вулкана Тера на острове Санторини в восточном Средиземном море, севернее Крита, между южной Грецией и южной Турцией.

Ученые подсчитали, что извержение вулкана в 1500-1600 годах до н.э. было большим событием – настолько сильным, что стало причиной упадка минойской цивилизации на острове Крит.

СПРАВКА. Минойская цивилизация – цивилизация бронзового века (3000-1000 годы до н. э.) на острове Крит, открыта английским археологом Артуром Эвансом и названа им в честь мифологического царя Миноса, считавшегося сыном Зевса. Считается первой европейской цивилизацией.

Международная группа ученых объявила о присвоении названия Homo bodoensis новому виду предка человека, который обитал в Африке и на Юго-Востоке Европы.

В сентябре 2021 года сообщалось, что возле древнего города майя нашли руины поселения, которое могло готовить оккупацию.

Александр Матвиенко

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