Ученые заявили о новом предке человека. Он жил в Африке и на Юго-Востоке Европы – фото

Международная группа ученых объявила о присвоении названия Homo bodoensis новому виду предка человека, который обитал в Африке и на Юго-Востоке Европы. Об этом сообщает пресс-служба Университета Виннипега, профессор которого Мирьяна Роксандич возглавляла научную группу. Полный текст исследования опубликован в журнале Evolutionaru Anthropology.

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Homo bodoensis обитал в среднем плейстоцене, около полумиллиона лет назад, и был прямым предком современного человека, пишут исследователи. Название bodoensis происходит от черепа, найденного в Бодо Д'ар, Эфиопия. Считается, что новый вид является прямым предком человека.

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Средний плейстоцен важен, потому что в этот период появился наш вид Homo sapiens в Африке, наши ближайшие родственники и неандертальцы (Homo neanderthalensis) в Европе, говорится в сообщении. Однако эволюция человека в этот период изучена плохо, выведение Homo bodoensis призвано внести некоторую ясность.

Новое название основано на переоценке окаменелостей из Африки и Евразии того периода, пишут ученные. Традиционно эти окаменелости относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis.

Однако их характеристики были противоречивы, а Homo rhodesiensis не распространен широко в научном сообществе, в частности из-за связи таксонома с именем британского колониста Сесила Родса и ужасными преступлениями в Африке во время колониального правления.

Согласно новой классификации, H. bodoensis будет описывать большинство людей среднего плейстоцена из Африки и некоторых из Юго-Восточной Европы, а многие предки человека с европейского континента будут переклассифицированы как неандертальцы.

Один из авторов исследования Предраг Радович из университета Белграда объясняет важность открытия необходимостью ясных терминов, чтобы общение в науке происходило легче. Другой соавтор, Кристофер Бэ из Гавайского университета говорит, что внедрение нового вида поможет "разрубить гордиев узел и дать возможность ясно рассказать об этом важном периоде эволюции человека".

В сентябре сообщалось, что возле древнего города майя нашли руины поселения, которое могло готовить оккупацию.

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Марк Сировой

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