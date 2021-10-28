При помощи лидарного сканирования поверхности на юге Мексики ученые обнаружили около 500 невидимых из-за многолетней эрозии остатков зданий, которые археологи называют "церемониальными комплексами майя". Исследование опубликовали в Nature, кратко о нем пишет Sci-News.

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Авторы выяснили, что часть декора зданий майя позаимствовали у ольмеков – еще более древнего мезоамериканского племени, упоминающегося в ацтекских исторических хрониках.

Ольмеки проживали на этой территории с 2500 по 400 год до нашей эры. Цивилизация майя зародилась там не ранее 2600 до н.э., и достигла расцвета в 250–900 годах н.э.

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Антропологи пишут, что в элементах многих из 478 прямоугольных и квадратных комплексов с платформами по краям, обнаружено сочетание дизайна ольмеков и майя. Они, вероятно, датируются периодом от 1050 до 400 года до н.э.

Анализ лидарных данных показал, что в более раннем центре ольмеков в Сан-Лоренцо основой шаблонного архитектурного дизайна было как раз такое прямоугольное пространство.

Этот формат "был формализован и распространился после упадка Сан-Лоренцо в результате интенсивного взаимодействия в различных регионах", пишут авторы.

В 2020 году эта же группа ученых нашла один из самых крупных памятников майя – Aguada Fenix. Єто место в длину 1,4 км и в высоту до 15 м. Его возвели где-то в 800–1000 годах до н.э.

В апреле 2021 года археологи сообщили о крупнейшем "золотом" городе в Египте, которому около 3000 лет.

В Гватемале американские антропологи обнаружили район разрушенных поселений возле Тикаля, древнего города цивилизации майя.

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Видео: MegalithomaniaUK

Евгений Пилипенко

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