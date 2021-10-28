UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мексике обнаружили около 500 "скрытых" комплексов древних майя: схема видео

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 08:03
Пример "невидимого" комплекса (фото – авторы исследования)
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка

При помощи лидарного сканирования поверхности на юге Мексики ученые обнаружили около 500 невидимых из-за многолетней эрозии остатков зданий, которые археологи называют "церемониальными комплексами майя". Исследование опубликовали в Nature, кратко о нем пишет Sci-News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авторы выяснили, что часть декора зданий майя позаимствовали у ольмеков – еще более древнего мезоамериканского племени, упоминающегося в ацтекских исторических хрониках.

Ольмеки проживали на этой территории с 2500 по 400 год до нашей эры. Цивилизация майя зародилась там не ранее 2600 до н.э., и достигла расцвета в 250–900 годах н.э.

Смотрите фото: Археологи раскопали под Днепром остатки старинного города

Антропологи пишут, что в элементах многих из 478 прямоугольных и квадратных комплексов с платформами по краям, обнаружено сочетание дизайна ольмеков и майя. Они, вероятно, датируются периодом от 1050 до 400 года до н.э.

Нажмите, чтобы увеличить

Анализ лидарных данных показал, что в более раннем центре ольмеков в Сан-Лоренцо основой шаблонного архитектурного дизайна было как раз такое прямоугольное пространство.

Этот формат "был формализован и распространился после упадка Сан-Лоренцо в результате интенсивного взаимодействия в различных регионах", пишут авторы.

  • В 2020 году эта же группа ученых нашла один из самых крупных памятников майя – Aguada Fenix. Єто место в длину 1,4 км и в высоту до 15 м. Его возвели где-то в 800–1000 годах до н.э.
  • В апреле 2021 года археологи сообщили о крупнейшем "золотом" городе в Египте, которому около 3000 лет.
  • В Гватемале американские антропологи обнаружили район разрушенных поселений возле Тикаля, древнего города цивилизации майя.

Смотрите фото: Колыбель цивилизации. В Китае нашли руины древней столицы: ей 5300 лет

Видео: MegalithomaniaUK

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мексика история наука исследование археология открытие америка майя лидар цивилизация ольмеки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 