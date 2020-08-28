В Турции умерла правозащитница Эбру Тимтик. Она объявила голодовку 8 месяцев назад

В последнее время Тимтик весила всего 30 килограммов

Турецкий адвокат Эбру Тимитик скончалась в тюрьме после 238 дней голодовки. О смерти 42-летней правозащитницы сообщили в Международном центре мониторинга за соблюдением прав человека.

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Тимитик объявила голодовку 8 месяцев назад, чтобы добиться справедливого решения суда для себя и 18 коллег, которых обвинили в "создании и управлении террористической группой". На момент смерти женщина находилась в одной из больниц Стамбула на принудительном лечении.

#EbruTimtik, a human rights lawyer, who started a hunger strike in prison demanding a fair trial and justice, died in Istanbul on the 238th day of her hunger strike. #Justice4Ebru pic.twitter.com/e3oCCzhgvq — International Observatory of Human Rights (@observatoryihr) August 28, 2020

После новости о смерти правозащитницы, турецкие адвокаты пришли под здание Стамбульской коллегии адвокатов в Стамбуле и выкрикивают лозунги против правительства.

В 2019 году в Турции осудили 18 юристов за "создание и управление террористической группой". Тимтик приговорили к 13,5 лет тюрьмы. Женщина и еще несколько ее коллег в феврале 2020 года объявили голодовку, требуя пересмотра решения суда.

14 августа турецкий суд отклонил ходатайство об освобождении Эбру Тимтик и ее коллеги Айтача Юнсала из-за угрозы их жизни. Служители Фемиды заявили, что информация о вреде для здоровья – отсутствует.

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Наталия Софиенко

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