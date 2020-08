В Турции умерла правозащитница Эбру Тимтик. Она объявила голодовку 8 месяцев назад

Турецкий адвокат Эбру Тимитик скончалась в тюрьме после 238 дней голодовки. О смерти 42-летней правозащитницы сообщили в Международном центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Тимитик объявила голодовку 8 месяцев назад, чтобы добиться справедливого решения суда для себя и 18 коллег, которых обвинили в "создании и управлении террористической группой". На момент смерти женщина находилась в одной из больниц Стамбула на принудительном лечении.

#EbruTimtik, a human rights lawyer, who started a hunger strike in prison demanding a fair trial and justice, died in Istanbul on the 238th day of her hunger strike. #Justice4Ebru pic.twitter.com/e3oCCzhgvq