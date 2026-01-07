В тюрьме США умер "самый опасный" предатель ЦРУ, осужденный за работу на Москву

Олдрич Эймс (Скриншот из документального фильма)

В американской тюрьме умер "самый опасный" предатель Центрального разведывательного управления Олдрич Эймс, осужденный на пожизненное за шпионаж в пользу СССР и России. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Офицер американской разведки, чей шпионаж в пользу Москвы стал самым разрушительным нарушением в истории агентства и привел к смерти по меньшей мере 10 завербованных агентов ЦРУ или союзных разведок, умер 5 января в исправительном учреждении в штате Мэриленд. Ему было 84 года.

Его смерть была зафиксирована в базе данных заключенных Федерального бюро тюрем, где не указана причина смерти. Эту информацию также подтвердил представитель агентства.

Эймс заявлял, что финансовые трудности привели к тому, что в 1985 году он стал шпионить в пользу СССР и оставался двойным агентом в течение девяти лет, до момента своего ареста в феврале 1994 года. Он продолжал шпионить в пользу России и после распада Советского Союза в конце 1991 года.

Но деньги, по его словам, были не единственной причиной, по которой он мог оправдать перед собой то, что стало худшей потерей в сфере безопасности ЦРУ за всю его 47-летнюю историю.

Когда Эймс давал интервью WP через девять недель после ареста, он спокойно объяснил свою готовность сделать то, что прокуроры назвали "преступлением, повлекшим смерть людей", способом мышления, сформировавшимся задолго до того, как он начал работать на Москву.

Эймс передал россиянам имена завербованных советских агентов и агентов в государствах Варшавского договора, а также информацию о сотнях разведывательных операций.

Взамен он получил более $1 млн наличными, и спецслужбы пообещали ему еще по меньшей мере $1 млн и недвижимость в России. Российские чиновники сообщили автору Питу Эрли, который написал книгу о предателе, что деньги, которые Москва задолжала, будут определенным образом переданы его жене и сыну.

В своем соглашении о признании вины Эймс признал, что предоставил своему куратору из КГБ имена "практически всех советских агентов ЦРУ и других американских и иностранных служб, известных мне", а также "огромное количество информации о внешней, оборонной политике и политике безопасности Соединенных Штатов".

Эймсу было 52 года, когда его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Он признал себя виновным в рамках сделки, которая предусматривала смягчение наказания для его жены, обвиняемой в участии в шпионаже.

Хотя американские спецслужбы знали о краже секретов, потребовались годы, чтобы сосредоточиться на Эймсе. Его образ жизни в районе Вашингтона, автомобиль Jaguar и дом за $540 000, купленные за наличные, не вызывали никаких вопросов.

Канал CBS News сообщил, что на протяжении всей карьеры Эймса было множество тревожных сигналов – тесты на детекторе лжи, показавшие обманчивые ответы, внезапное непонятное богатство, плохая работа, злоупотребление алкоголем, – но ЦРУ неоднократно игнорировало или пропускало эти предупреждающие знаки и продвигало его на высшие должности.

Тогдашний директор ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что Эймс был "злонамеренным предателем своей страны, убившим множество людей, которые помогли Соединенным Штатам и Западу выиграть холодную войну". Эти агенты погибли, сказал Вулси, потому что "изменник-убийца хотел больший дом и Jaguar".