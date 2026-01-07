В тюрмі США помер "найнебезпечніший" зрадник ЦРУ, засуджений за роботу на Москву

Олдріч Еймс (Скриншот з документального фільму)

У американській в’язниці помер "найнебезпечніший" зрадник Центрального розвідувального управління Олдріч Еймс, засуджений на довічне за шпигунство на користь СРСР та Росії. Про це повідомила газета The Washington Post.

Офіцер американської розвідки, чиє шпигунство на користь Москви стало найруйнівнішим порушенням в історії агентства й призвело до смерті щонайменше 10 завербованих агентів ЦРУ або союзних розвідок, помер 5 січня у виправній установі в штаті Мериленд. Йому було 84 роки.

Читайте також Небезпечний партнер. Чому Росія легко зраджує своїх союзників

Його смерть була зафіксована в базі даних ув'язнених Федерального бюро в'язниць, де не вказано причину смерті. Цю інформацію також підтвердив речник агентства.

Еймс заявляв, що фінансові труднощі призвели до того, що у 1985 році він став шпигувати на користь СРСР і залишався подвійним агентом протягом дев'яти років, до моменту свого арешту в лютому 1994 року. Він продовжував шпигувати на користь Росії й після розпаду Радянського Союзу наприкінці 1991 року.

Але гроші, за його словами, були не єдиною причиною, через яку він міг виправдати перед собою те, що стало найгіршою втратою у сфері безпеки ЦРУ за всю його 47-річну історію.

Коли Еймс давав інтерв'ю WP через дев'ять тижнів після арешту, він спокійно пояснив свою готовність зробити те, що прокурори назвали "злочином, що спричинив смерть людей", способом мислення, що сформувався задовго до того, як він почав працювати на Москву.

Еймс передав росіянам імена завербованих радянських агентів та агентів у державах Варшавського договору, а також інформацію про сотні розвідувальних операцій.

Натомість він отримав понад $1 млн готівкою, і спецслужби пообіцяли йому ще щонайменше $1 млн та нерухомість у Росії. Російські чиновники повідомили автору Піту Ерлі, який написав книгу про зрадника, що гроші, які Москва заборгувала, будуть певним чином передані його дружині та сину.

У своїй угоді про визнання вини Еймс визнав, що надав своєму куратору з КДБ імена "практично всіх радянських агентів ЦРУ та інших американських та іноземних служб, відомих мені", а також "величезну кількість інформації про зовнішню, оборонну та безпекову політику Сполучених Штатів".

Еймсу було 52 роки, коли його засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Він визнав себе винним у межах угоди, яка передбачала пом'якшення покарання для його дружини, звинуваченої в участі у шпигунстві.

Хоча американські спецслужби знали про крадіжку секретів, потрібні були роки, щоб зосередитися на Еймсі. Його спосіб життя в районі Вашингтона, автомобіль Jaguar і будинок за $540 000, куплені за готівку, не викликали ніяких питань.

Канал CBS News повідомив, що протягом усієї кар'єри Еймса було безліч тривожних сигналів – тести на детекторі брехні, що показали оманливі відповіді, раптове незрозуміле багатство, погана робота, зловживання алкоголем, – але ЦРУ неодноразово ігнорувало або пропускало ці попереджувальні знаки й просувало його на вищі посади.

Тодішній директор ЦРУ Джеймс Вулсі заявив, що Еймс був "зловмисним зрадником своєї країни, який убив безліч людей, які допомогли Сполученим Штатам та Заходу виграти холодну війну". Ці агенти загинули, сказав Вулсі, тому що "зрадник-вбивця хотів більший будинок і Jaguar".