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В Варшаве автобус упал с моста: более 20 раненых, есть погибшие - фото и видео

В Варшаве автобус упал с моста: более 20 раненых, есть погибшие - фото и видео - Фото
Пожарные и медики на месте происшествия (Фото - terytorialsi - Twitter)
25.06.2020, 16:20

В Варшаве автобус упал с пятиметрового моста, пострадали более 20 человек

В столице Польши автобус упал с моста. 23 человека пострадали, погиб один человек. Об этом сообщает Onet

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В полиции заявляют, что наиболее вероятной причиной аварии является потеря сознания водителем автобуса. Двухсекционный автобус упал с моста, высота которого составляет пять метров.

В автобусе находилось около 40 человек. 17 раненых госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. 

Некоторые СМИ приводят информацию о двух погибших. 

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Владислав Сердюк
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