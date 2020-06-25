В Варшаве автобус упал с моста: более 20 раненых, есть погибшие - фото и видео

Пожарные и медики на месте происшествия (Фото - terytorialsi - Twitter)

В столице Польши автобус упал с моста. 23 человека пострадали, погиб один человек. Об этом сообщает Onet.

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В полиции заявляют, что наиболее вероятной причиной аварии является потеря сознания водителем автобуса. Двухсекционный автобус упал с моста, высота которого составляет пять метров.

Wypadek autobusu w Warszawie. 2 osoby nie żyją. pic.twitter.com/rRyExXctch — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) June 25, 2020

В автобусе находилось около 40 человек. 17 раненых госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

Некоторые СМИ приводят информацию о двух погибших.

#Wypadek autobusu na #S8 - strażnicy są na miejscu, zabezpieczają miejsce zdarzenia i lądowisko dla śmigłowca LPR. Pozostajemy do dyspozycji służb ratunkowych. pic.twitter.com/nKoz43biPM — Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) June 25, 2020

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