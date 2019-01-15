Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 13:02

В Варшаве задержали мужчину, который угрожал Дуде

В Варшаве задержали мужчину, который угрожал Дуде - Фото
Анджей Дуда (фото - EPA)

В полиции сообщили, что задержанным оказался 72-летний житель Варшавы

Реклама
Реклама

В Польше полиция задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды. Об этом сообщила пресс-служба полиции Варшавы в Twitter.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил до Варшавского центра семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", - говорится в сообщении

Реклама

По данным полиции, задержанного должны были сразу поместить под арест.

14 января 2019 года мэр Гданьска Павел Адамович, на которого на благотворительном концерте напали с ножом, скончался в больнице.

Отправить:
Распечатать:
Теги: анджей дуда, угрозы, президент польши
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 