В Варшаве задержали мужчину, который угрожал Дуде

Анджей Дуда (фото - EPA)

В Польше полиция задержала жителя Варшавы, который позвонил в центр семейной помощи и рассказал о вероятной смерти президента Анджея Дуды. Об этом сообщила пресс-служба полиции Варшавы в Twitter.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил до Варшавского центра семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", - говорится в сообщении

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По данным полиции, задержанного должны были сразу поместить под арест.

14 января 2019 года мэр Гданьска Павел Адамович, на которого на благотворительном концерте напали с ножом, скончался в больнице.