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В Венгрии начался второй этап выхода из карантина: из чего он будет состоять

В Венгрии начался второй этап выхода из карантина: из чего он будет состоять - Фото
Гергей Гуйяш (Stephanie Leacock/EPA)
30.04.2020, 16:11

Власти страны решили, что часть карантинных ограничений можно будет снять уже в мае

Власти в Венгрии объявили, что они переходят ко второму этапу выхода из карантина и в связи с этим готовы ослабить ряд ограничений. Об этом сообщила местная онлайн-газета Portfolio.hu.

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Как заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, в стране замедлилось распространение коронавируса и Венгрия готова "постепенно восстанавливать привычную жизнь". 

В частности, с 4 мая в стране возобновится работа всех магазинов без ограничений во времени, а также откроют летние террасы уличных кафе, спортивные площадки, музеи под открытым небом и зоопарки. Школы останутся закрытыми до конца мая, а массовые мероприятия с участием более 500 человек будут разрешены не раньше середины августа.

Ограничения на выход из дома продолжат действовать только для жителей столицы, поскольку большая часть случаев заболевания коронавирусом происходит именно в Будапеште, отметил Гуйяш.

Всего для выхода из карантина властями Венгрии запланировано четыре этапа.

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  • 17 апреля 2020 года президент США представил план выхода страны из карантина в три этапа.
  • 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода из карантина и снятия ограничений: инфографика.
  • 28 апреля мэр Киева рассказал о плане первого этапа выхода из карантина и запланированных послаблений.

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Дарья Мостовая
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