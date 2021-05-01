В Венгрии вакцинированные смогут вновь посещать кино, рестораны и фитнес-центры

Власти Венгрии решили предоставить тем, кто уже вакцинировался от коронавируса двумя дозами препарата, послабления в карантинных ограничениях. С 30 апреля привитые граждане смогут посещать практически все общественные места, пишет Hungary today.

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В правительстве отметили, что общее количество вакцинированных уже превысило 4 млн человек. Теперь они вновь смогут пользоваться всеми благами цивилизации.

Имея на руках сертификат о вакцинации, можно будет посещать кафе и рестораны до 23:00, ходить в зоопарки, музеи, театры и кинотеатры, пользоваться библиотеками, тренажерными залами, бассейнами и катками. Но если посетитель придет без такого сертификата, его могут оштрафовать на 280-2800 евро или посадить на год в тюрьму.

При этом, ношение масок в общественных местах, городском транспорте и магазинах все равно остается обязательным даже для привитых.

В феврале власти Венгрии заявили, что хотели бы поддержать процесс вакцинации путем снятия части карантинных ограничений для привитых.

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Дарья Мостовая

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