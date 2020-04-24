В Японии для прекращения эпидемии коронавируса рисуют трехногую амабиэ. Это дух

Фото: twitter.com/shione_1018

Некоторые люди в Японии отреагировали на эпидемию коронавируса своеобразно: начали рисовать и распространять в соцсетях изображение духа трехногой русалки амабиэ. Об этом пишет BBC News.

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По японским поверьям, амабиэ - дух, который способствует урожаю и отгоняет эпидемии. Традиционно его изображают в виде русалки с тремя ногами.

Впервые амабиэ появился в фольклоре Японии в 1846 году: по легенде, местный чиновник провинции Хито увидел в озере таинственный зеленый свет, источником которого оказалось "светящееся существо с рыбьей чешуей, длинными волосами, клювом и тремя ногами". Существо представилось человеку духом амабиэ и предсказало, что страну в следующие шесть лет ожидает богатый урожай и страшная эпидемия, и чтобы ее избежать, люди должны рисовать изображение духа и распространять его.

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15 апреля 2020 года в Японии спрогнозировали 400 000 смертей от коронавируса при развитии худшего сценария в стране.

16 апреля по всей Японии ввели чрезвычайное положение.

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