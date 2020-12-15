В Японии приговорили к смертной казни "убийцу из Twitter"

В Японии состоялся суд по громкому делу, потрясшему всю страну. 30-летнего мужчину Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за то, что он "помог" девятерым самоубийцам отправиться на тот свет. Своих жертв он находил в Twitter, а после – душил и расчленял, пишет BBC.

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Сираиси был активным пользователем соцсети: он знакомился с потенциальными самоубийцами в сети и заманивал их к себе в дом, говоря, что поможет им и умрет вместе с ними. Большинство его жертв были молодыми женщинами.

В 2017 году преступника арестовали – в его квартире в холодильнике и ящике с инструментами нашли отдельные части человеческих тел. Японские СМИ окрестили его квартиру "домом ужасов".

В суде прокуратура требовала для Сираиси смертной казни, в то время как его адвокаты утверждали, что подзащитный должен быть оправдан, поскольку все его жертвы сами дали "добровольное согласие на казнь". Но позже преступник изменил свои показания, заявив, что никто из убитых такого согласия ему не давал.

В июле 2020 года в США женщина подала в суд на власти города – ее муж планировал суицид, но его застрелила полиция.

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Дарья Мостовая

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