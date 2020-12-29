В Японии разрабатывают деревянные спутники, чтобы решить проблему космического мусора
Спутники из дерева планируют разработать в Японии к 2023 году. Об этому сообщает BBC.
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В проекте участвуют компания Sumitomo Forestry и Университет Киото. Планируются эксперименты по использованию различных типов древесины в экстремальных условиях.
Идея создать деревянные спутники возникла в связи с загрязнением околоземного пространства космическим мусором. Спутники из дерева будут сгорать в атмосфере без выброса вредных веществ и падения останков на землю.
"Мы очень обеспокоены тем, что все спутники, которые возвращаются в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы алюминия, которые остаются в верхних слоях атмосферы многие годы", – рассказал BBC профессор Университета Киото и японский космонавт Такао Дои.
На данный момент на орбите Земли находятся около 6000 спутников. Примерно 60% из них уже не функционируют.
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