В Японии разрабатывают деревянные спутники, чтобы решить проблему космического мусора

Спутники из дерева планируют разработать в Японии к 2023 году. Об этому сообщает BBC.

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В проекте участвуют компания Sumitomo Forestry и Университет Киото. Планируются эксперименты по использованию различных типов древесины в экстремальных условиях.

Идея создать деревянные спутники возникла в связи с загрязнением околоземного пространства космическим мусором. Спутники из дерева будут сгорать в атмосфере без выброса вредных веществ и падения останков на землю.

"Мы очень обеспокоены тем, что все спутники, которые возвращаются в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы алюминия, которые остаются в верхних слоях атмосферы многие годы", – рассказал BBC профессор Университета Киото и японский космонавт Такао Дои.

На данный момент на орбите Земли находятся около 6000 спутников. Примерно 60% из них уже не функционируют.

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Денис Юдин

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