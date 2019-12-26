Впервые за 10 лет. В Японии за убийство семьи казнили иностранца

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Япония впервые за 10 лет казнила иностранца: за убийство был повешен китаец Вей Вей. Об этом сообщает BBC News Україна.

В 2003 году он вместе с сообщниками попытался ограбить дом бизнесмена Синджиро Мацумото в городе Фукуока. Они задушили бизнесмена и двоих его детей, а жену - утопили в ванной.

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Одного из сообщников ранее казнили в Китае, другого приговорили к пожизненному заключению. Вей Вей же, сознавшись в преступлении, но не признав, что исполнял в нем ключевую роль, был приговорен к смерти в Японии.

"Это очень жестокий случай, когда всю счастливую семью, включая восьмилетнего и 11-летнего ребенка, убили из-за действительно эгоистичной причины", - сказала министр юстиции Масако Мори, заверив, что подписала документ о казни, детально изучив дело.

Ранее в Саудовской Аравии к смерти приговорили пятерых за убийство журналиста Хашогги.

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