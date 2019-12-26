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Впервые за 10 лет. В Японии за убийство семьи казнили иностранца

Впервые за 10 лет. В Японии за убийство семьи казнили иностранца - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
26.12.2019, 17:32

Сейчас в японских тюрьмах более 100 приговоренных к смерти: им не сообщают о дате казни до дня ее проведения

Япония впервые за 10 лет казнила иностранца: за убийство был повешен китаец Вей Вей. Об этом сообщает BBC News Україна.

В 2003 году он вместе с сообщниками попытался ограбить дом бизнесмена Синджиро Мацумото в городе Фукуока. Они задушили бизнесмена и двоих его детей, а жену - утопили в ванной.

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Одного из сообщников ранее казнили в Китае, другого приговорили к пожизненному заключению. Вей Вей же, сознавшись в преступлении, но не признав, что исполнял в нем ключевую роль, был приговорен к смерти в Японии.

"Это очень жестокий случай, когда всю счастливую семью, включая восьмилетнего и 11-летнего ребенка, убили из-за действительно эгоистичной причины", - сказала министр юстиции Масако Мори, заверив, что подписала документ о казни, детально изучив дело.

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