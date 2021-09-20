В ЮАР пчелы убили 63 редких африканских пингвина

Редкий случай произошел в Южноафриканской республике – 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, были убиты роем пчел недалеко от Кейптауна. Об этом сообщает BBC.

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Охраняемые птицы из колонии в Саймонстауне были обнаружены на берегу с множественными укусами пчел. Других телесных повреждений у них не было.

Представители национальных парков сообщили агентству, что это первое известное нападение пчел на всемирно известный пляж Болдерс, который привлекает до 60 000 туристов в год.

"Обычно пингвины и пчелы сосуществуют", – сказала доктор Элисон Кок, морской биолог из агентства национальных парков Южной Африки.

"Пчелы не жалят, если их не спровоцировать. Мы работаем исходя из предположения, что гнездо или улей в этом районе были потревожены и заставили массу пчел покинуть гнездо, роиться и стать агрессивными. К сожалению, на своем пути пчелы встретили группу пингвинов", – добавила она.

Вскрытие показало, что птицы были ужалены вокруг глаз и в ласты — части, не покрытые перьями. Одного из пингвинов пчелы ужалили 27 раз. Эксперты говорят, что такое количество укусов было бы смертельным для любого животного, соотносимого по размерам с африканскими пингвинами.

Африканские пингвины отличаются своим маленьким размером и живут на побережье и на островах Южной Африки и Намибии, хотя некоторые из них были замечены даже на севере, в Габоне.

Международный союз охраны природы заявляет, что их популяция быстро сокращается, в основном из-за коммерческого рыболовства и "колебаний окружающей среды".

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Вадим Ребрина

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