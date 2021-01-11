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В Южной Корее пообещали прививать от коронавируса бесплатно

11.01.2021, 11:45
В Южной Корее пообещали прививать от коронавируса бесплатно - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Южной Кореи планируют вакцинировать население от коронавируса бесплатно – прививать людей будут поэтапно, начиная со следующего месяца. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, сообщает местное информагентство YNA.

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По словам Муна, правительство позаботится о том, чтобы все южнокорейцы были бесплатно вакцинированы от COVID-19, а 2021 год должен стать годом "выздоровления от коронавирусного кризиса".

Помимо этого, глава государства извинился перед гражданами за то, что в период пандемии сильно выросли цены на жилье и пообещал построить для людей новые дома.

  • Тем временем в Израиле людям начали вводить уже вторую дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer – прививать население там начали еще 19 декабря.

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Дарья Мостовая
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