Вакцину от коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду
08.10.2021, 07:27
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)
Вакцину против коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду, сообщает BBC. Ее привезли для вакцинации 23 сотрудников на британской исследовательской станции Ротера.
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За исключением нескольких случаев на чилийской базе, в Антарктиде не фиксировали заболевание COVID-19, и международные агентства хотят, чтобы так и продолжалось, отмечают журналисты.
Вакцина преодолела путь в 10 000 миль, чтобы попасть на базу Ротера. При перевозке поддерживалась температура +2..+8 градусов.
Партию для второй прививки доставят на базу Ротера через четыре недели.
- 6 октября стало известно, что ЮАР заинтересована в использовании украинского ледокола в Антарктиде.
- На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодную зиму: средняя температура с апреля по сентябрь была -61 градус.
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