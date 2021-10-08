UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вакцину от коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 07:27
Вакцину от коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)

Вакцину против коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду, сообщает BBC. Ее привезли для вакцинации 23 сотрудников на британской исследовательской станции Ротера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За исключением нескольких случаев на чилийской базе, в Антарктиде не фиксировали заболевание COVID-19, и международные агентства хотят, чтобы так и продолжалось, отмечают журналисты.

Вакцина преодолела путь в 10 000 миль, чтобы попасть на базу Ротера. При перевозке поддерживалась температура +2..+8 градусов.

Партию для второй прививки доставят на базу Ротера через четыре недели.

  • 6 октября стало известно, что ЮАР заинтересована в использовании украинского ледокола в Антарктиде.
  • На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодную зиму: средняя температура с апреля по сентябрь была -61 градус.

Читайте также: Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле "Вернадского": фото

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина антарктида коронавирус COVID-19 AstraZeneca
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 