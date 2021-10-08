Вакцину от коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду

Вакцину против коронавируса AstraZeneca доставили в Антарктиду, сообщает BBC. Ее привезли для вакцинации 23 сотрудников на британской исследовательской станции Ротера.

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За исключением нескольких случаев на чилийской базе, в Антарктиде не фиксировали заболевание COVID-19, и международные агентства хотят, чтобы так и продолжалось, отмечают журналисты.

Вакцина преодолела путь в 10 000 миль, чтобы попасть на базу Ротера. При перевозке поддерживалась температура +2..+8 градусов.

Партию для второй прививки доставят на базу Ротера через четыре недели.

6 октября стало известно, что ЮАР заинтересована в использовании украинского ледокола в Антарктиде.

На Южном полюсе зафиксировали рекордно холодную зиму: средняя температура с апреля по сентябрь была -61 градус.

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Денис Юдин

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