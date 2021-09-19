Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле "Вернадского": фото

Ученые установили возраст кита, скелет которого лежит на острове Расмуссен недалеко от украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – ему больше тысячи лет. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов скелета – анализ провели в лаборатории в Познани, Польша.

Как выяснилось, возраст остатков кита составляет 1350 (плюс/минус 30) лет.

Это означает, что кит умер в VII веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.

Исследователи определили, что это синий кит – самое большое животное в мире. По размеру челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду синих китов.

"Это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду", – отметили в НАНЦ.

Последующие исследования остатков кита будут включать генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографию их древних стад.

В результате китобойного промысла в 1960-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного промысла популяция не восстанавливалась. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей.

Перед эпохой промысла антарктический синий кит был одним из самых многочисленных – популяция составляла 250 000 – 300 000 особей. Для ученых важно понять, какими были киты до начала вмешательства человека в их жизни.

Сейчас несмотря на все природоохранные мероприятия, антарктический синий кит все равно остается очень редким – его численность составляет 1600-3000 особей. Для полного восстановления популяции потребуется еще как минимум 200 лет, при условии, что не возникнут другие угрозы.

26 мая украинские полярники отобрали образцы скелета кита, который лежит неподалеку от антарктической станции "Академик Вернадский".

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Фото – Иван Парникоза, Александр Яровой, Анна Соина / Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Наталия Медведева

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