Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле "Вернадского": фото
Ученые установили возраст кита, скелет которого лежит на острове Расмуссен недалеко от украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – ему больше тысячи лет. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
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Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов скелета – анализ провели в лаборатории в Познани, Польша.
Как выяснилось, возраст остатков кита составляет 1350 (плюс/минус 30) лет.
Это означает, что кит умер в VII веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.
Исследователи определили, что это синий кит – самое большое животное в мире. По размеру челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду синих китов.
"Это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду", – отметили в НАНЦ.
Последующие исследования остатков кита будут включать генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографию их древних стад.
В результате китобойного промысла в 1960-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного промысла популяция не восстанавливалась. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей.
Перед эпохой промысла антарктический синий кит был одним из самых многочисленных – популяция составляла 250 000 – 300 000 особей. Для ученых важно понять, какими были киты до начала вмешательства человека в их жизни.
Сейчас несмотря на все природоохранные мероприятия, антарктический синий кит все равно остается очень редким – его численность составляет 1600-3000 особей. Для полного восстановления популяции потребуется еще как минимум 200 лет, при условии, что не возникнут другие угрозы.
- 26 мая украинские полярники отобрали образцы скелета кита, который лежит неподалеку от антарктической станции "Академик Вернадский".
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Фото – Иван Парникоза, Александр Яровой, Анна Соина / Національний антарктичний науковий центр, Facebook
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