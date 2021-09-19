UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле "Вернадского": фото

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 16:32
Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле
Скелет кита (Фото: НАНЦ)

Ученые установили возраст кита, скелет которого лежит на острове Расмуссен недалеко от украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – ему больше тысячи лет. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов скелета – анализ провели в лаборатории в Познани, Польша. 

Как выяснилось, возраст остатков кита составляет 1350 (плюс/минус 30) лет.

Это означает, что кит умер в VII веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.

Исследователи определили, что это синий кит – самое большое животное в мире. По размеру челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду синих китов.

"Это открытие имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду", – отметили в НАНЦ.

Последующие исследования остатков кита будут включать генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографию их древних стад.

Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле "Вернадского": фото

Кит эпохи викингов. Ученые узнали возраст скелета в Антарктиде возле "Вернадского": фото

В результате китобойного промысла в 1960-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного промысла популяция не восстанавливалась. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей.

Перед эпохой промысла антарктический синий кит был одним из самых многочисленных – популяция составляла 250 000 – 300 000 особей. Для ученых важно понять, какими были киты до начала вмешательства человека в их жизни.

Сейчас несмотря на все природоохранные мероприятия, антарктический синий кит все равно остается очень редким – его численность составляет 1600-3000 особей. Для полного восстановления популяции потребуется еще как минимум 200 лет, при условии, что не возникнут другие угрозы.

Читайте также: Антарктида. Возле украинской станции рекордное для зимы скопление пингвинов – фото

Фото – Иван Парникоза, Александр Яровой, Анна Соина / Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кит археология антарктида академик вернадский НАНЦ скелет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 