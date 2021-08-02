Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября – посол РФ в США
Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну к 3 сентября. Об этом заявил посол Росии в США Анатолий Антонов в интервью изданию The National Interest.
По словам посла РФ, 24 российских дипломата должны будут покинуть США по истечении срока действия их виз, а именно к 3 сентября.
Антонов не уточнил, была ли просьба США вызвана каким-либо конкретным инцидентом.
"Почти все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", – сказал Антонов.
Он заявил, что в декабре прошлого года Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний предел срока командировки российского персонала в США, который, по словам посла РФ, не распространяется ни на одну другую страну.
Антонов пожаловался, что власти США отменяют действующие визы супругов и детей российских дипломатов без объяснения причин.
- 15 марта президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.
- 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.
- С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а также заявило, что действия правительства России вынудило США сократить штат сотрудников консульства на 75%.
- 20 июня, через несколько дней после встречи Байдена и Путина, посол Антонов, который до этого около трех месяцев находился в Москве, вернулся в США.
Читайте также: Шпионский скандал в Болгарии. Как Москва завербовала сразу целую семью и следила за НАТО
Комментарии