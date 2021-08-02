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Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября – посол РФ в США

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 22:52
Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября – посол РФ в США - Фото
Анатолий Антонов (Фото: EPA/WALLACE WOON)

Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну к 3 сентября. Об этом заявил посол Росии в США Анатолий Антонов в интервью изданию The National Interest.

По словам посла РФ, 24 российских дипломата должны будут покинуть США по истечении срока действия их виз, а именно к 3 сентября.

Антонов не уточнил, была ли просьба США вызвана каким-либо конкретным инцидентом.

"Почти все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз", – сказал Антонов.

Он заявил, что в декабре прошлого года Госдепартамент в одностороннем порядке установил трехлетний предел срока командировки российского персонала в США, который, по словам посла РФ, не распространяется ни на одну другую страну.

Антонов пожаловался, что власти США отменяют действующие визы супругов и детей российских дипломатов без объяснения причин.

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Наталия Медведева
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посольство дипломат анатолий антонов
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